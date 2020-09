Kasia Tusk pokazała córkę w szpitalu. Za to też została skrytykowana

Kasia Tusk kolejną książkę mogłaby napisać nie o stylu czy fotografii, a o strzeżeniu prywatności. Córka Donalda Tuska zdołała utrzymać w tajemnicy ślub, bardzo długo ukrywała ciążę i narodziny dziecka. Może nie jest to jeszcze poziom Blake Lively i Ryana Reynoldsa, którzy do tej pory nie potwierdzili, jak ma na imię ich trzecia córka, choć najprawdopodobniej dziewczynka ma już rok. Ale Tusk również bardzo rzadko mówi o swojej rodzinie, a jeśli już coś wspomina, to o ojcu lub matce. Jej córka - Liliana, czasem pojawia się na zdjęciach.