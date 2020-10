Kat ponad prawem. "Przyjechali, sporządzili notatkę. I tyle"

Oficer dyżurny

"Eksmąż od początku był agresywny. Chciał uderzyć moją siostrę. Wciągnął ją do środka i krzyknął: 'Jesteście teraz u mnie, to mogę was zaje…'. Popchnął siostrę na podłogę, zaczął okładać ją rękami, kopać. Próbowałam go odciągnąć. Wyglądało to bardzo źle. W głowie miałam tylko, by siostrze nic się nie stało. Pamiętam jeszcze, jak zostawił ją, krzyknął do mnie: 'Ty ku…' i zaczęłam biec w stronę drzwi. Nagle poczułam ból z tyłu głowy, dotknęłam jej, zobaczyłam krew na ręce. Niewiele pamiętam, co się działo później" – mówiła w rozmowie z "GW".