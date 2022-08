Katarzyna Bosacka pokazała zdjęcia od oburzonej fanki. Chodzi o skład popularnych ciastek

Katarzyna Bosacka zyskała popularność jako ekspertka w temacie zdrowego żywienia. Swoją wiedzą dzieliła się w autorskich programach produkowanych przez stację TVN. Od dłuższego czasu robi to również w sieci, prowadząc profile w mediach społecznościowych. Ostatni post na Instagramie powstał pod wpływem zdjęć, które przesłała jej fanka. Przedstawiają one opakowanie popularnych ciasteczek z informacją, iż olej słonecznikowy został w ich składzie zamieniony na palmowy. O co chodzi? Bosacka to wyjaśniła.