"Kosmiczne kwoty". Katarzyna Bosacka porównała ceny cukru w Polsce i za granicą

"Polska to kraj dla bogatych ludzi"

Pod postem Katarzyny Bosackiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci szybko zauważyli, że Polska wypada fatalnie w zestawieniu. "Polska to kraj dla bogatych ludzi…. Mieszkam w DE i jak jadę do Polski, to wydaje tak kosmiczne kwoty, że to aż głowa boli", "Polska to jest jednak chory kraj", "Jedno jest pewne. Bogaty ten nasz Polak, skoro kupuje cukier w takiej cenie" - czytamy pod opublikowaną przez ekspertkę serią zdjęć.