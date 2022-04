Katarzyna Chrzanowska grała w "Adamie i Ewie". Najpierw rak, teraz to. "Jestem przykuta do łóżka"

"Od 17 stycznia jestem przykuta do łóżka. Obustronne covidove zapalenie płuc. Podobno najlepsza klinika w Maladze. Uwaga, nie architektura wnętrz się liczy, liczy się człowiek i kompetencje. Dawali mi strasznie dużo antybiotyków. Powiedziałam stop. Pielęgniarki dostały ‘rozpiskę’ i nie myśląc, by mi aplikowały kilogramy antybiotyków i sterydów. Na początku to było piekło" – czytamy na Facebooku Katarzyny Chrzanowskiej.