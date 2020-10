Katarzyna Cichopek chciała się zrehabilitować. Zapozowała w maseczce i się zaczęło

Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z jesiennego spaceru. Pozuje na nim w dość swobodnej stylizacji – aktorka ma na sobie luźne jeansy, camelowy sweter, płaszcz-miś (popularny od kilku sezonów tzw. teady bear coat), do tego białe senakersy i skarpetki w panterkę. Dopełnieniem stylizacji jest torebka od Pinko z charakterystycznymi jaskółkami. Nie da się również nie zauważyć, że aktorka zasłania usta i nos maseczką.

Katarzyna Cichopek pozuje do zdjęcia w maseczce

Cichopek odpowiedziała fankom, że w takiej stylizacji czuła się swobodnie, a do tego było jej po prostu ciepło – a przecież jesienią powinno chodzić nie tylko o wygląd, ale również o komfort noszenia.

Gdyby tego było mało, nie tylko same ubrania wywołały falę komentarzy. Fankom od razu rzuciła się w oczy maseczka ochronna na twarzy aktorki. I tak jak ostatnio jej zabrakło, tak teraz zdaniem niektórych jest kompletnie niepotrzebna. W końcu wiele wskazuje na to, że zdjęcie zostało zrobione na terenie zielonym, a zgodnie z najnowszymi obostrzeniami w parkach czy na skwerach zasłanianie nosa i ust nie jest konieczne. Mimo to warto dbać o siebie i innych niezależnie od tego, gdzie się przebywa. Być może Cichopek chciała w ten sposób zrehabilitować się po ostatniej wpadce i przekonać fanów, że warto nosić maseczki. Gdyby tylko naciągnęła ją nieco bardziej na nos...