Katarzyna Cichopek pozuje w czarnej wyciętej sukience. Fani: Petarda!

Katarzyna Cichopek jest nie tylko aktorką i prowadzącą programu śniadaniowego, ale również spełnia się jako internetowa influencerka. Na swoim instagramowym profilu ma już ponad 470 tys. obserwujących. O jej popularności świadczyć może również nagroda, którą otrzymała 15 grudnia podczas Gali Marki Roku 2021. Cichopek została wyróżniona jako Osobowość Roku w kategorii Telewizja Śniadaniowa. "Co za wieczór! Co za emocje! (…) Kocham to co robię. Do pracy chodzę z przyjemnością" – napisała na swoim profilu na Instagramie po zakończeniu wydarzenia.