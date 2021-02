Katarzyna Cichopek w ostrej stylizacji. Promuje swój biznes

Cichopek wyjawiła, że szykuje dla swoich fanów "petardę". Aktorka kilka miesięcy temu wystartowała z własną marką biżuterii, a zdjęcie jest zapowiedzią nowej kolekcji. "Mały zwiastun widzicie na tym zdjęciu, ale to nie koniec, będzie się działo" - zapewniła podekscytowana.

Autorska biżuteria Katarzyny Cichopek nosi nazwę "YA CICHOPEK", a założycielka tak określa swój projekt: "Kolekcja YA to coś, co przez lata tliło się w moim sercu. To zbiór obserwacji samej siebie oraz innych kobiet zmaterializowany w pięknej formie".