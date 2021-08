Katarzyna Cichopek wywołuje słońce. Zadaje szyku w żółtej sukience

Cichopek dobrała do tego złote naszyjniki i bransoletkę. Oba elementy zdobiły drobne perełki. Na dłoni prezenterka "Pytania na śniadanie" zaprezentowała również złoty damski sygnet. Jeżeli chodzi o dodatki, to do tej stylizacji Katarzyna Cichopek postawiła na klasyczną białą torebkę, ponownie ze złotymi elementami oraz markowe białe trampki. Całość prezentuje się bardzo spójnie i może być rozwiązaniem również na cieplejsze jesienne dni.