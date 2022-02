Katarzyna Cichopek zbiera rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Pokazała, co przekazała

W pomoc dla uchodźców z owładniętej wojną Ukrainy angażuje się dziś cała Polska. Do zbiórek, które powstają, przyłączają się także politycy, dziennikarze i gwiazdy. To samo zrobiła Katarzyna Cichopek, która pokazała, co przekazuje w darach dla Ukraińców i Ukrainek, a także ich dzieci.