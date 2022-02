Poruszający wpis ukraińskiej polityk. "Uczę się nosić ze sobą broń!"

"Uczę się obsługiwać Kałasznikowa i nosić ze sobą broń. To brzmi surrealistycznie i jeszcze kilka dni temu nie przyszłoby mi to do głowy. Kobiety ochronią naszą ziemię tak samo, jak mężczyźni. Do boju, Ukraino!" - napisała na Twitterze ukraińska deputowana, przewodnicząca partii "Głos".