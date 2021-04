Katarzyna Dowbor została sama. Jej córka podjęła ważną decyzję

Od wielu lat Katarzyna Dowbor ceniona jest jako świetna prezenterka i prowadząca. Szczególną sympatię widzów zyskała dzięki programowi "Nasz nowy dom", w którym pomaga słabszym i potrzebującym osobom w odnowieniu budynków mieszkalnych. Karierę telewizyjną wybrał także jej syn Maciej. Z kolei o 22-letniej Marysi niewiele wiadomo.

Jak wyznała kilka miesięcy temu Katarzyna Dowbor, jej młodsza córka Maria przebywała w Anglii, gdzie podjęła studia na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Jednakże ze względu na pandemię musiała wrócić do kraju, z czego podobno ucieszyła się prezenterka. Przez pewien czas Maria mieszkała z mamą, ale jak się okazuje, podjęła w ostatnim czasie ważną decyzję.

Córka Dowbor usamodzielniła się

Katarzyna Dowbor bardzo cieszyła się, gdy jej córka zdecydowała, że nie zamierza podążać podobną do niej ścieżką kariery. W przeciwieństwie do mamy i brata Maria Dowbor-Baczyńska wybrała studia z zakresu psychologii oraz filozofii na jednej z brytyjskich uczelni. Jednak ze względu na obecną sytuację, młoda kobieta pozostaje w Polsce – nie wie jeszcze, czy wróci do Anglii.

Od pewnego czasu 22-latka mieszka samodzielnie, o czym poinformowała Dowbor. Podobno prezenterce nie było łatwo pogodzić się z decyzją młodszej pociechy, ale jak najbardziej wszystko zaakceptowała. "Mieszka w swoim mieszkaniu" - powiedziała prezenterka magazynowi "Świat i ludzie".

Jak się okazuje pomysł na usamodzielnienie się był przemyślany i spowodowany zachowaniem Dowbor. "Urodziłam ją w wieku czterdziestu lat. Poświęciłam jej cały mój czas, a ona dziś mówi do mnie, że jestem mamą-kwoką, że za bardzo ją otoczyłam. To macierzyństwo jeszcze we mnie tkwi" - dodała prowadząca program "Nasz nowy dom".

Choć nie jest to pierwszy raz, gdy Maria opuszcza cztery kąty swojej mamy, kolejna zmiana adresu jest dla Dowbor jeszcze bardziej trudna. Dziennikarka nie ukrywała, że bardzo liczyła na to, że razem z córką spędzą znacznie więcej czasu razem, ale ostatecznie nie zamierza wtrącać się w jej wybory. Przy okazji zaznaczyła, że zawsze będzie wspierać pomysły Marii.

