Katarzyna Golec w szczerym wywiadzie. "Mój wkład w karierę męża jest olbrzymi"

Katarzyna i Paweł mają dwie córki. To ich wychowaniu swoje życie poświęciła kobieta. Na pytanie, czy żałowała, że nie podjęła się realizacji zawodowych marzeń, odpowiedziała twierdząco. - Oczywiście. Skłamałabym, gdybym odpowiedziała inaczej. Miałam żal, że zwolniono mnie z teatru, że mogłam robić przedstawienia, że po to przecież studiowałam, żeby pracować w zawodzie, że to moja pasja. Byłam rozgoryczona. Ale dziś, patrząc na to, co mam w zamian, wiem, że to była dobra droga. Mam wspaniałe dwie córki. Widzę, że czas, który im dałam, owocuje - powiedziała.