Katarzyna Herman ma sześć sióstr. Jak się z nimi dogaduje?

Tylko w 2023 zagrała w dwóch filmach i dwóch serialach – w tym w satyrycznym hicie Netfliksa "1670". W ostatnim wywiadzie udzielonym "Twojemu Stylowi" Katarzyna Herman przyznała, że ma ogromny głód grania i chce "złapać" jak najwięcej ciekawych ról, póki pojawiają się one na horyzoncie. Prywatnie jest matką 15-letniej córki Romy i 20-letniego syna Leona.

Ponadto Katarzyna Herman ma sześć młodszych sióstr. Dorastanie w wielodzietnej rodzinie z pewnością było dla niej nie lada wyzwaniem. Siostrzanych kłótni zapewne nie dało się uniknąć. A jak jest teraz? Okazuje się, że choć relacje są czasem słodko-gorzkie, to aktorka mogła liczyć na wsparcie sióstr w najtrudniejszych chwilach .

"Niektóre są daleko, jedna w Kopenhadze, druga w Meksyku, ale zjeżdżamy się, mamy grupę na WhatsAppie. Nikt nie powie mi tak szczerze jak one: 'Spuść powietrze!' albo 'Jesteś najlepsza!'. Ich obecność i szczerość to wartość bezcenna. Małżeństwo się skończyło, a siostry będą zawsze. Bardzo mi pomogły na trudnym etapie życia, jestem im wdzięczna" – powiedziała dziennikarce "Twojego Stylu".

