Oto jak wyglądała na początku kariery. Poznacie ją?

W 1993 roku trafiła do Telewizji Polskiej i z pracą na wizji związała swoją przyszłość. Na antenie TVP relacjonowała m.in. prace parlamentarne, a także pielgrzymi Jana Pawła II do Polski i Ukrainy. W 2003 roku została reporterką TVN24 i Faktów TVN, gdzie pracuje do dziś.