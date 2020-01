WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 katarzyna nosowskaagata kulesza oprac. Katarzyna Dobrzyńska 30-12-2019 (20:36) Katarzyna Nosowska pokazała zdjęcie Agaty Kuleszy. Dawno nie widzieliśmy jej w takim nastroju Katarzyna Nosowska jest wieloletnią przyjaciółką Agaty Kuleszy. Artystka wspiera ją w trudnym dla niej czasie. Nosowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, którym rozczuliła swoich obserwatorów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Katarzyna Nosowska wspiera swoją przyjaciółkę Agatę Kuleszę (ONS.pl) Ten rok nie był najlepszym dla aktorki Agaty Kuleszy. Jej rozprawa rozwodowa ciągnie się już od wielu miesięcy, a końca, niestety, nie widać. Chociaż aktorka miała nadzieję na spokojne święta już jako singielka, z planów wyszły nici. Gwiazda dostała pismo z sądu o odroczeniu rozprawy. Jest to ciężkie dla aktorki, która za wszelką cenę chce uwolnić się od byłego partnera. Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza W tej walce Agatę Kuleszę wpierają najbliżsi. Może liczyć na pomoc nie tylko ze strony rodziny, ale również wieloletniej przyjaciółki Katarzyny Nosowskiej. Artystki łączy wspaniała przyjaźń. Obie zawsze mogą na siebie liczyć i pokazują, że jedność kobiet to duża siła. Piosenkarka na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie szczęśliwej i uśmiechniętej Kuleszy. Aktorka na fotografii cieszy się słońcem i piaskiem pod stopami." Szczęście jest też wtedy, gdy twoi przyjaciele są szczęśliwi. Agata Kulesza. Jej moment, a tak się cieszy" – napisała w opisie pod zdjęciem. Obserwatorom Nosowskiej fotografia bardzo przypadła do gustu. Byli wzruszeni postawą artystki. "Piękne nogi, piękna radość", "Niemożliwe jest, by się nie uśmiechnąć, patrząc na to zdjęcie", "Ten post to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie dziś widziałam", "Agata ma prawdziwą przyjaciółkę" , "To cudowne, że potrafisz się cieszyć szczęściem przyjaciółki" – pisali internauci. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne