Katarzyna Skrzynecka wraca do Polski w wielkim dzbanie? Zdjęcie rozbawiło fanów

To właśnie tam od kilku dni żegna się ze swoją ukochaną Kretą. Wczoraj opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie wzburzonego morza i wyznała, że na takie wakacje czekała przez cały rok. Z żalem przyjmuje nieuchronny czas rozstania i fakt, że musi powrócić do polskiej rzeczywistości.

"7 dni ukochanej Grecji, na którą czekam z tęsknotą błękitnej duszy cały rok, szybko minęło... Wyspa żegna nas rzadko spotykanym tu latem wzburzonym morzem ... Żal się pożegnać ... See you next year" – napisała pod filmikiem.