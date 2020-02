Katarzyna T. Nowak o alkoholizmie. Przyrodnia siostra Małgorzaty Szumowskiej piła przez 18 lat

Katarzyna T. Nowak jest córką dziennikarki Doroty Terakowskiej i przyrodnią siostrą reżyserki Małgorzaty Szumowskiej. Napisała książki na temat uzależnienia od alkoholu. Sama nie mogła wyrwać się ze szponów nałogu przez prawie dwie dekady.

– Dzięki terapii, którą przeszłam, nie poruszam się już po omacku. Bardziej rozumiem tę chorobę – mówi w rozmowie z "Galą" pisarka, była alkoholiczka. Ostatnio wydała powieść "Nienasycona", której główna bohaterka również piła. Ale jak zaznacza Nowak, to nie jest autobiografia.

– Jestem zdrowa od czterech lat. Jeszcze dużo przede mną, ale dzięki trzeźwości udało mi się popatrzeć na tę historię z dystansu, który pozwolił mi ją opisać. Co nie znaczy, że było mi łatwo – zaznacza. Dzięki temu Katarzyna T. Nowak mogła ruszyć dalej ze swoim życiem.

Katarzyna T. Nowak – alkoholizm

– Te lata nałogu nie poszły tak całkiem na marne. Dzięki temu, co przeżyłam, mogę dzielić się doświadczeniami – podkreśla pisarka. – Wmawiałam sobie, że piszę dzięki alkoholowi. Że ułatwia zebranie myśli. Oczywiście to bzdura. Życie czynnego alkoholika to piekło. (…) Mam nadzieję, że lata alkoholowej poniewierki są już za mną – zaznacza.