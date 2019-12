Katarzyna Tusk pokazała swoją choinkę. Zdradziła, że wcale nie musiała jej kupować

Miłośnicy wnętrz Kasi Tusk od dawna zastanawiali się, jaką choinkę wybierze w tym roku blogerka. Żywą czy sztuczną? Znana jest przecież ze swojej miłości do minimalizmu i ekologii. W końcu uchyliła rąbka tajemnicy.

Blogerka wyjaśniła, że to akcja organizowana przez autoryzowany salon Volvo w Gdańsku. Koszt wypożyczenia choinki wynosi 55 zł. Po świętach, maksymalnie do 8 stycznia, należy ją zwrócić. Z salonu trafi do szkółki leśnej, z której będzie można ją po raz kolejny wypożyczyć w przyszłym roku.