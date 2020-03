Kate i William poszli na oficjalne spotkanie. Zdjęcie ich filiżanek z herbatą poruszyło internautów

Następca tronu wraz z żoną od dawna angażują się w inicjatywy dbające o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Teraz przy okazji wizyty w Irlandii odwiedzili ośrodek Jigsaw. Zaserwowano im "królewską herbatę".

Królewska herbata

Tym razem to nie działalność charytatywna, a zawartość kubków księcia Williama i księżnej Kate były w centrum uwagi. Okazuje się, że para książęca uwielbia pić herbatę serwowaną w bardzo specyficzny sposób. Podczas wizyty w ośrodku Jigsaw otrzymali filiżankę z naparem. Obok postawiono mleko do herbaty, by przyrządzili sobie bawarkę.