Kate Middleton i książę Filip mają wyjątkowo bliskie relacje. Zdradziła ich mowa ciała

Książę Filip utrzymywał dobre relacje ze swoją synową, księżną Dianą. Teraz połączyła go bliska więź z inną kobietą, która pojawiła się w rodzinie królewskiej – Kate Middleton. Analiza ich mowy ciała nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

Kate Middleton i książę Filip (Getty Images)

Książę Filip przestał pełnić oficjalne obowiązki królewskie w 2017 r., jednak wciąż budzi zainteresowanie prasy. Ostatnio głośno było o tym, że miał słabość do swojej synowej. Księżna Diana mogła zawsze liczyć na słowa wsparcia.

"Nigdy nie sądziliśmy, że mógłby zostawić cię dla niej. Nie mogę wyobrazić sobie nikogo o zdrowych zmysłach, kto zostawia ciebie dla Camilli" – miał napisać w jednym z listów do Diany. Teraz ekspertka od mowy ciała Judi James przeanalizowała fotografie, na których znajdują się książę Filip i Kate Middleton. Wnioski, które wyciągnęła, są bardzo ciekawe.

Książę Filip i Kate Middleton James stwierdziła w rozmowie z portalem Express.co.uk, że ich pozy na zdjęciach świadczą o głębokiej więzi. "Są oparte nie tylko na uczuciu pomiędzy nimi, ale też na wspólnym poczuciu humoru i zabawie" – wyjaśniła.

Meghan Markle nie może się pochwalić takimi bliskimi stosunkami z księciem Filipem. Ostatnio "Daily Mail" poinformował, że książę Filip ostrzegał Harry'ego przed związkiem z Meghan Markle. Książę Edynburga był przeciwny ślubowi ze względu na fakt, że jego narzeczona jest aktorką. "Z aktorkami się umawiasz, nie żenisz" – miał stwierdzić.

