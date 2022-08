Kayah zbojkotowana przez fotoreporterów w Sopocie. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji

Top of the Top Sopot Festival, jak co roku, przyciąga największe gwiazdy. W tym na scenie w Operze Leśnej pojawiła się już m.in. Kayah, która wystąpiła w towarzystwie innych polskich artystów - Mery Spolsky i Igora Herbuta z zespołu LemON. Artystka zaśpiewała swoje największe hity, po czym wybrała się na ściankę. Tam doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem fotoreporterów.