Kazadi znowu zaskoczyła fanów. Trudno ją rozpoznać

Patricia Kazadi należy do grona gwiazd, które bardzo lubią dzielić się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Ku uciesze swoich fanów piosenkarka regularnie wrzuca do sieci zdjęcia i filmiki, które najczęściej wywołują zachwyt, ale i lekkie zaskoczenie wśród sympatyków gwiazdy. Tak było, gdy niedawno Kazadi pokazała się na zdjęciu w niebieskich włosach. Teraz gwiazda znowu sprawiła swoim fanom niespodziankę. Na profilu piosenkarki pojawiło się krótkie wideo, na którym widać, że Kazadi... została blondynką!

Zachwyt fanów nową fryzurą

Niektórzy fani podejrzewają, że nowy kolor może być jedynie peruką, jednak wszyscy komentujący filmik zgadzają się, że Kazadi fantastycznie wygląda w jasnych włosach. Pod nagraniem momentalnie zaroiło się od komplementów pod adresem gwiazdy. "Jesteś cudowną kobietą, silną i pełną pozytywnej energii", "No piękna, nic dodać, nic ująć", "Sztos" - to zaledwie kilka z lawiny pozytywnych wiadomości pod nagraniem. Warto dodać, że w tym roku blond stał się jeszcze popularniejszy niż zwykle i coraz więcej gwiazd chwali się wyborem właśnie takiego odcienia. Ostatnio blondem na głowie pochwaliła się między innymi Anna Mucha.

Co ciekawe, Patricia Kazadi nie zdradziła z jakiej "okazji" postał krótki filmik. Jej fani mają jednak nadzieję, że to zapowiedź jakieś sesji zdjęciowej lub innego projektu, w którym będzie można zobaczyć ich ulubienicę.

