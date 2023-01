Kazali jej wyjechać z Polski. Taki majątek zgromadziła w Paryżu

Żadnej pracy się nie bała

Choć żyła tańcem, w latach 80., by móc się utrzymać, podejmowała najróżniejsze prace. Była m.in. bileterką w kinie, ekspedientką, kelnerką, szatniarką. Spełniała się też jako felietonistka w polskich czasopismach. Po latach spędzonych na paryskich scenach wróciła do polskich mediów w 2010 roku jako choreografka programu TVN "You Can Dance - Po prostu tańcz". Była też jurorką w "Got to Dance. Tylko taniec" w Polsacie.