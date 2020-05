Każda mama to pokocha! Odmładzająca pielęgnacja polskimi kosmetykami naturalnymi

Dzień Mamy to idealna okazja, aby podziękować najbliższej osobie na świecie, za jej bezgraniczną miłość, troskę i rodzicielski trud.

Okaż swoją miłość i podaruj mamie kosmetyki Veoli Botanica, które nie tylko zadbają o jej piękny wygląd, ale pozwolą również na osiągnięcie wewnętrznej harmonii w czasie codziennych rytuałów pielęgnacyjnych.

*Jesteś mamą? *

W tym magicznym dniu pomyśl o sobie i celebruj Twoje Święto sprawiając sobie prezent na który zasługujesz. Kiedy jesteśmy zadbane, czujemy się piękne i radosne, a świat odwdzięcza nam się tym samym!

Z tej okazji, Veoli Botanica przygotowała 10 prostych wskazówek, które pozwolą na wykonanie domowych rytuałów odmładzających. Dodatkowo w dniach 20-26 maja można skorzystać z 20% rabatu na kosmetyki, na oficjalnej stronie marki.

Pamiętaj, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby jak Ty. Zasługujesz, więc na to by być kochaną, nie tylko przez tych, którzy są wokół Ciebie, ale przez najważniejszą osobę w Twoim życiu – przez siebie samą. Wydaje Ci się to niezwykle trudne, prawda? Chodzi o świadomość, kontakt i rozmowę ze swoim wewnętrznym „ja”, o praktykowanie codziennej miłości do siebie samej w czasie najprostszych czynności.

Nasze ukochane mamy najbardziej marzą o... relaksie!

Skóra to dla nas nie tylko zewnętrzna warstwa, ale również nieodłączne odzwierciedlenie procesów, które zachodzą wewnątrz - także w naszym umyśle. Pęd życia, wielość bodźców zewnętrznych, stres oksydacyjny – te czynniki w sposób negatywny wpływają na kondycję skóry. Kiedy stresuje się Twój umysł, również stresuje się Twoja skóra.

Jak umilić codzienną pielęgnację każdej mamie? Poznaj 10 kroków od Veoli Botanica:

1. Codzienny demakijaż, to także odmładzający i relaksujący masaż twarzy.

Pozwól mamie zrelaksować się po całym dniu, w czasie odmładzającego demakijażu odżywczymi olejami. Olejek 2w1 SQUEEZE AN ORANGE nie tylko skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, ale relaksuje i koi zmysły, dzięki aromatycznym kawałkom słodkiej pomarańczy. W trakcie delikatnego masażu oczyszczającego, olejek pozostawia na jej skórze odżywcze kompleksy odmładzające AvenaPLex. Pozostałości produktu usuwamy dołączonym do zestawu, zwilżonym wodą, delikatnym hipoalergicznym ręcznikiem. To pierwszy olejek do demakijażu, który został skomponowany tak, aby odpowiadał na potrzeby również problematycznej skóry tłustej i wrażliwej.

2. Oczyszczanie to najważniejszy etap każdego rytuały pielęgnacyjnego.

Szczególnie dla skóry wymagającej dokładnego oczyszczenia po całym dniu, warto sięgnąć po mleczną emulsją MAKE IT CLEAR. Dzięki kompleksom naturalnym jak ALANTOINA, GEMMOCALM® i PANTHENOL, emulsja nie podrażni nawet bardzo wrażliwej skóry. Powrocajmy do niej rano, jeżeli w czasie nocy nagromadziło się na jej powierzchni, zatykające pory sebum.

3. Delikatne i bezpieczne złuszczanie stymuluje odnowę komórkową skóry.

ERASE THE PAST - ale tylko raz na jakiś czas. Regularne usuwanie martwego naskórka pozwala na skuteczne przenikanie składników aktywnych z kolejnych produktów codziennej pielęgnacji. Dzięki autorskiemu składnikowi GEMMOCALM®, peeling z pestkami malin i moreli nie podrażni wrażliwej skóry, a doskonale ją oczyszcza i wygładza.

4. Efekt natychmiastowego wygładzenia i ujędrniania - jak w zabiegu bankietowym.

Przywrócenie naturalnego kolorytu, natychmiastowe odżywienie i wygładzenie uzyskaskamy stosując maseczkę gommage z efektem rozświetlającym FEED AND ROLL. Dzięki roślinnemu kompleksowi DERMASOOTH™, ten produkt to klucz do naturalnej miękkości i delikatności, które tracimy przez intensywne, życiowe tempo. W zależności od kondycji skóry i efektów jakie chcemy osiągnąć - nakładamy maskę codziennie lub tylko na specjalnie okazje. Po kuracji, nadmiar maski… rolujemy opuszkami palców.

5. Odświeżenie skóry, tonizacja i łagodzenie podrażnień zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Kojący tonik - GIVE pH A CHANCE, pozwoli skórze przywrócić odpowiednie pH i zredukować nieprzyjemne napięcie. Dzięki bazie produktu - wodzie lawendowej i miętowej, uzyskamy uczucie świeżości i ukojenia. Zabieraj ten produkt ze sobą i rozpylaj na skórze wygodnym atomizerem zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia i złagodzenia podrażnień.

6. Zatroszcz się o wymagającą skórę okolic oczu.

To niezbędny krok podczas codziennego nawilżania skóry, z widocznymi oznakami starzenia się. Dlatego balsam pod oczy KEEP AN EYE ON IT to niezwykle wydajny, skoncentrowany produkt z odmładzającą formułą AvenaPlex i olejkiem jojoba. Wystarczy odrobina produktu, uprzednio rozprowadzonego na opuszkach palców, aby zapewnić natychmiastowe nawilżenie, rozświetlenie i komfort dla delikatnej skóry wokół oczu.

7. Maksymalizuj nocną regenerację Twojej skóry.

Koktajl składników aktywnych w odżywczym w kremie na noc REPAIR BY NIGHT to ostatni krok przed powiedzeniem sobie “Dobranoc”. Intensywnie odżywia i pielęgnuje skórę odwodnioną, wrażliwą i naczyniową. Pozwala na jej natychmiastową regenerację w czasie snu, tworząc efekt “drugiej skóry”, dzięki aktywnemu składnikowi BIOPHILIC H. Skóra po przebudzeniu jest wypoczęta i wolna od zmartwień.

8. Piękno wypływa z harmonii, dlatego nie zapominamy o naszym ciele.

Olejek do ciała z płatkami róż ENJOY THE CALMNESS to odpowiedź na potrzebę wyciszenia i relaksu. Skóra stanie się gładka, miękka i nawilżona, a obłędny zapach śliwki pozwoli na chwilę odprężenia.

9. Zaczynajmy każdy kolejny dzień z uśmiechem, zapewniając skórze całodniowe nawilżenie i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Po przebudzeniu, oczyszczamy skórę i przywracamy odpowiednie pH korzystając z delikatnej emulsji MAKE IT CLEAR oraz kojącej mgiełki GIVE pH A CHANCE. Zapewnij również całodniowe nawilżenie, które znajdziemy w kremie na dzień HAVE A NICE FACE. Naturalne składniki aktywne jak HYDROAVENA i LYCOMEG, nawodnią skórę, ochronią przed czynnikami zewnętrznymi, a także wygładzą ją, pozwalając aplikację makijażu.

10. Pamiętaj, że kiedy traktujemy kosmetyk jako konieczność i kolejny element na liście „rzeczy do zrobienia”, nie wykorzystujemy w pełni jego potencjału.

Dzięki świadomemu wykonywaniu praktyk pielęgnacyjnych wyciszasz się, relaksujesz, pozostając w kontakcie ze sobą. W ten sposób maksymalizujemy potencjał działania każdego produktu.

Z okazji Dnia Mamy na stronie Veoli Botanica można skorzystać 20% rabatu na kosmetyki w dniach 20-26.05.2020 r.