Pojechali na wakacje i zapomnieli o dziecku. "Kevin sam w domu" we Włoszech

Czy historia z filmu "Kevin sam w domu" mogłaby zdarzyć się w prawdziwym życiu? Okazuje się, że tak. We Włoszech doszło do sytuacji, która do złudzenia przypomina fabułę popularnej produkcji. Rodzice siedmioletniego chłopca, przygotowując się do wakacyjnego wyjazdu, zapomnieli zabrać se sobą swoją pociechę. Chłopca zauważyli dopiero przechodnie.