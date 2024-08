Ta ryba wcale nie jest zdrowa. Lepiej jej nie kupuj

Ok, rozumiem

Ryby są jednym z najzdrowszych źródeł białka. Włączenie ich do jadłospisu może przynieść liczne korzyści zdrowotne. Dietetycy zalecają spożywanie ryb co najmniej dwa razy w tygodniu, przy czym warto stawiać na różnorodność. Ryba rybie nierówna, dlatego warto wiedzieć, co znajduje się na czarnej liście. Powinnyśmy wystrzegać się pangi oraz tuńczyka. Uważać trzeba też na rybę maślaną.

Ryba maślana cieszy się popularnością w Polsce. Delikatny smak i wyjątkowa konsystencja przyciągają uwagę smakoszy. Jest powszechnie dostępna w supermarketach czy restauracjach, ale świadomość konsumentów na temat jej szkodliwości jest ograniczona.

Co kryje się pod tą nazwą?

Nazwa "ryba maślana" jest używana w Polsce do opisania kilku różnych gatunków ryb. Są to: eskolar, pompil i kostropak. Ryby te pochodzą z tropikalnych i subtropikalnych wód oceanicznych i często są importowane do Europy, w tym również do Polski.

Może być szkodliwa dla zdrowia

Chociaż ryba maślana jest ceniona za swoje walory smakowe, zawiera ona substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Eskolary i pokrewne gatunki ryb są bogate w tłuszcze, które nie są łatwo trawione przez ludzki organizm. W szczególności chodzi o pochodne estrów.

Mogą one prowadzić do problemów z układem trawiennym: mdłościami, biegunką, wymiotami czy bólami żołądka. Odradza się jej spożywanie dzieciom, kobietom w ciąży i osobom w podeszłym wieku. Ze względu na potencjalne zagrożenia zdrowotne, ryba maślana została objęta ostrzeżeniami w wielu krajach. Sprzedaż jest zakazana w Japonii i we Włoszech.

