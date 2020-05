Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Kiedy koniec e-lekcji?

Najpierw wracają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajmą się nimi nauczyciele - mają oferować opiekę nad dzieckiem oraz odpowiednie zajęcia dydaktyczne. Jeśli w danej placówce będzie to możliwe, zrealizują z uczniami podstawę programową. Dzieci będą mogły również spędzać czas w świetlicach szkolnych.

Premier zapewnił, że to rodzice będą decydować będą o tym, czy posłać dziecko do szkoły. Jeśli jednak się na to nie zdecydują, wciąż będą otrzymywać zasiłek opiekuńczy.