Kierownik "ostrzegł" ich przed nią. Wszystko zaczęło się drugiego dnia

- Kiedy zaczęłam pracować więcej — bo dzień na budowie trwa czasem od godz. 7 do godz. 23 - byłam zbyt zmęczona, żeby się starać. Zauważyłam, że na nikim nie robi już wrażenia, czy jestem pomalowana, mam ułożone włosy, zrobione paznokcie. Zaczęłam więc na to patrzeć w trochę "męski" sposób — że skoro na budowie jest cały czas brudno, to po co mam o to dbać. To sprawiło, że z czasem zaczęłam czuć się bardzo nieszczęśliwa — wyznaje.