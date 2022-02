Kobiety na żurawiach wieżowych. "Wszyscy myśleli, że nie podołam i szybko zniknę"

Choć żuraw liczył tylko 30 m, to wejście po pionowej drabince dało jej w kość. W połowie drogi, walcząc o oddech, myślała: "Po co mi to wszystko". Ale widok z kabiny wynagrodził jej cały wysiłek. Jeszcze zanim usiadła za sterami, pomyślała: "To właśnie chcę robić w życiu". Miesiąc później była już na kursie, a po nim czekała na nią pierwsza praca w nowym zawodzie.