Kieruje autobusem w Norwegii. "Na miejscu przeszłam szkołę życia"

Jestem córką mechanika i kierowcy, mój dziadek był taksówkarzem - prowadzenie pojazdów mam więc we krwi. Do zdobycia autobusowych uprawnień przekonała mnie wyprawa rowerowa na Islandię. Wtedy zamarzyło mi się, żeby wyjechać z Polski. Wiedziałam jednak, że muszę zdobyć jakąś konkretną umiejętność, dzięki której będę konkurencyjna na rynku pracy. Na Islandii poznałam Polaka jeżdżącego z turystami na wycieczki i to on podsunął mi pomysł zdobycia prawa jazdy na kierowanie autobusami. Na początku wprawiałam się w fach w Polsce, jeżdżąc po Wrocławiu. Gdy nadarzyła się okazja, wyjechałam do Tromsø. Od dawna marzyłam o tym kierunku.