Kim jest Jan Lubomirski-Lancokoroński? Ma bliskie relacje z brytyjską rodziną królewską

Arystokrata zaistniał w polskim show-biznesie po ślubie z córką Jana Kulczyka. Para pobrała się w 2001 r., ale do ślubu mogło nigdy nie dojść. Dominika nie była bowiem z początku zachwycona Janem.

– Rzadko spotykałam mężczyzn, którzy wiedzieli, czego chcą. Okazało się, że jest zaprzeczeniem cech, które mu wmówiłam. To mężczyzna, który daje 100 proc. wsparcia, ale i romantyk w starym stylu – dodała.

Jan Lubomirski - kto to?

Lubomirski pochodzi z polskiego rodu książąt Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża i jest obrzydliwie bogaty. Mowa o majątku wysokości 400 mln złotych! Zbił je na krakowskich kamienicach należących do rodziny, ale też na kanapkowym barze i kawiarniach. Mimo że ma pieniądze i wykształcenie, do tego zna 5 języków, jego małżeństwo z Kulczyk nie przetrwało. Rozwiedli się w 2013 r., a jego zaczęto łączyć z Omenaą Mensah. Potem zrobiło się o księciu cicho. Do czasu.