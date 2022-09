Kim jest mąż Tatiany Okupnik? Poznali się dzięki Marcinowi Gortatowi

Tatiana Okupnik obchodzi dziś swoje 44. urodziny. Popularność zdobyła dzięki występom w zespole Blue Café. Wśród polskich wokalistek niewątpliwie wyróżnia się charakterystyczną barwą głosu. Zespół, którego była twarzą, odnosił sukcesy, a takie piosenki, jak "Do nieba, do piekła", "You May Be in Love" czy "Love Song" śpiewała cała Polska.