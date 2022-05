Kim Kardashian zalała fala krytyki. Poszło o stylizację jej 8-letniej córki

Ośmioletnia córka Kim Kardashian miała na sobie gorset

To nie jedyna stylizacja w najsłynniejszej rodzinie celebrytów, która została skrytykowana przez internautów przy okazji tej uroczystości. Uwagę zwrócił bowiem również strój ośmioletniej North – córki Kim Kardashian oraz jej byłego męża Kanye Westa. Dziewczynka miała na sobie cienki, kremowy płaszczyk z futerkowym, różowym kołnierzem. Pod spód założyła natomiast różowe, koronkowe spodnie z rozszerzającymi się ku dołowi nogawkami oraz kremowy gorset. To właśnie on wzbudził największe kontrowersje. Stylizacja ośmiolatki została uzupełniona białymi butami sportowymi, złotą biżuterią oraz małą, ozdobną torebką.