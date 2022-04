Kinga Dębska zdobyła się na szczere wyznanie. "Do dziś myślę o śmierci"

"To dla mnie znak, że poza realnym światem jest coś jeszcze"

Na początku rozmowy został poruszony temat wojny w Ukrainie. W odniesieniu do tych traumatycznych przejść i tego, co jest w stanie zrobić człowiek drugiemu człowiekowi, rozmówczyni Nowickiej została zapytana o to, czy wierzy w Boga. Dębska odpowiedziała twierdząco, przywołując swoją historię, która przyczyniła się do jej nawrócenia.