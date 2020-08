Kinga Duda odbyła staż w Londynie. Już wiadomo gdzie i kiedy

(…) Stażyści mają okazję zastosować teorię w praktyce, współpracując z prawnikami International Arbitration Group przy zadaniach wynikających z bieżących spraw, a także możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w projektach badawczych (…). Program zapewnia stażystom możliwość pracy z naszymi prawnikami i profesjonalnym personelem jako członkami zespołu, a stażyści są aktywnie zachęcani do pełnego uczestnictwa we wszystkich działaniach firmy" – czytamy w opisie owego programu.

Jak podała sama Kinga Duda, jej staż w WilmerHale trwał od lutego do lipca 2020, czyli dłużej niż zwyczajne praktyki. Prawdopodobnie ma to związek z wyróżnieniem we wspomnianym wyżej konkursie. Zarobki Kingi na stanowisku stażystki są owiane tajemnicą – "Fakt" pisał, że mogło chodzić o kwotę 100 tys. funtów (ok. pół miliona złotych), gdyby przepracowała tam rok. Według strony Glassdoor.com WilmerHale płaci stażystom niewiele ponad 1,5 tys. funtów miesięcznie (7,3 tys. złotych).