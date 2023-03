Kinga Rusin zmierzy się z Andrzejem Dudą na stoku? Stanowcza odpowiedź dziennikarki

Kinga Rusin w ostatnim czasie porzuciła dziennikarstwo na rzecz realizacji marzeń oraz pasji. Wspólnie z partnerem chętnie podróżuje i poznaje nowe zakątki świata. To nie oznacza jednak, że jest obojętna na to, co dzieje się obecnie w Polsce. Na jedną z wiadomości otrzymanych na Instagramie postanowiła publicznie odpowiedzieć, nie zostawiając suchej nitki na partii rządzącej.