WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 1 godzinę temu KLASYCZNE BUTY REEBOK, KTÓRE ODMIENIŁY ŚWIAT BIEGANIA, POWRACAJĄ W 2020 ROKU Autentyczny styl sprzed lat spotyka się z na wskroś współczesnym designem w zestawie Heritage Running, który nawiązuje do biegowych korzeni Reebok. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa Reebok Reebok sięga głęboko do archiwów i nadaje nowe życie ikonicznym biegówkom Aztec z lat 70. i odważnie wprowadza je w XXI wiek wraz z nowymi modelami Classic Leather Aztec i Aztec Princess. Buty Classic Leather Aztec mogą pochwalić się wszystkimi pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi, które zapewniły oryginalnemu modelowi Aztec miano najbardziej innowacyjnych butów biegowych swoich czasów. Teraz Aztec, scalone z inną legendarną sylwetką Reebok – butami Classic Leather – tworzą unikatowy, nowoczesny styl, który odważnie wykracza poza biegowe korzenie modelu. Materiały prasowe Cholewka uszyta z połączenia zamszu i nylonu wizualnie nawiązuje do wyglądu biegówek z lat 70. Całości tych lifestyle'owych butów inspirowanych bieganiem dopełnia podniesiona podeszwa pod piętą kolorystycznie nawiązująca do wyrazistych barw cholewki. Reebok wypuścił również klasyczne buty dla kobiet Aztec Princess w nowej odsłonie. Cholewka w subtelnych kolorach – kredowym, szarozielonym, złamanym pomarańczowym i białym – jest podkręcona detalami zapożyczonymi z oryginalnych Aztec i została osadzona na podeszwie z lekko podniesioną piętą. Poza stylowymi Classic Leather Aztec i Aztec Princess Reebok ponownie wypuszcza na rynek legendarne buty Aztec 79, które również pojawiły się już w sprzedaży. Buty, wyposażone w pochłaniający wstrząsy klin, wytrzymałą piętę z gumy węglowej i antypoślizgową podeszwę zewnętrzną, łączą w sobie ponad 70 lat doświadczenia Reebok w dziedzinie projektowania butów startowych z innowacyjną konstrukcją i pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi. Bliska oryginałowi sylwetka Aztec 79 została unowocześniona klasycznymi, krzyżującymi się paskami bocznymi w wyrazistych kolorach oraz metalicznymi detalami. Oryginalna paleta kolorystyczna z 1979 roku teraz odważnie powraca, przywodząc na myśl tę barwną dekadę. Materiały prasowe Całość kolekcji stanowi ukłon w stronę biegowego rodowodu Reebok, zarówno w kwestii ponadczasowego designu, jak i autentycznego stylu sprzed lat. Reebok Classic Leather Aztec i Princess są już dostępne na https://www.reebok.pl/kobiety-heritage_running w cenie od 329 pln. Informacja prasowa Reebok Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze