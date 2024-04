Klaudia Jachira pokazała wymowne zdjęcie. "Rzucam wszystko i lecę na miotle"

W czasach przedchrześcijańskich Ślęża była ważnym ośrodkiem pogańskiego kultu. Uznawano ją za siedzibę bogów, przez co do dziś nazywa się ją "polskim Olimpem". Według innych legend góra miała zasłaniać wejście do piekieł. Z kolei niektórzy badacze uważają, że to właśnie w tym miejscu znajduje się jeden z punktów energetycznych ziemi, czyli tzw. czakramów.