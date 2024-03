Klaudia z "Rolnika" ma znaną kuzynkę. Widzicie podobieństwo?

"Rolnik szuka żony" to format, który cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Część uczestników programu po zakończeniu nagrań prężnie działa w mediach społecznościowych, utrzymując w ten sposób kontakt z wiernymi fanami. Do tej grupy zaliczają się Klaudia i Valentyn. Para poznała się dzięki "Rolnikowi". Zakochani nie kryją, że są bardzo szczęśliwi. Nie tak dawno rolniczka dodała zaskakujący wpis do instagramowej relacji. W domu rolniczki pojawiła się polska aktorka.