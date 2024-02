Marta Paszkin o reakcji syna na młodszą siostrę. Szczera odpowiedź

Marta i Paweł poznali się na planie siódmej edycji randkowego show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Znajomość przerodziła się w głębsze uczucie, które nieprzerwanie trwa do dziś , a para regularnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych.

W ubiegłym roku rolnik i jego wybranka stanęli na ślubnym kobiercu i przed ołtarzem przysięgali sobie miłość i wierność do końca życia. Z kolei kilka dni temu małżeństwo powitało na świecie córeczkę - Grację . Mają też urodzonego w 2022 roku synka Adama oraz wspólnie wychowują Stefanię - córkę Marty z poprzedniego związku.

Po kilku dniach od porodu szczęśliwa mama wraz z nowo narodzoną córeczką mogły wrócić do domu, gdzie czekała stęskniona dwójka rodzeństwa. Rolniczka podzieliła się uroczą fotografią trójki swoich dzieci.

Jedna z obserwatorek zapytała Martę Paszkin o to, jak zareagował jej syn Adaś na młodszą siostrę. Żona rolnika, które regularnie utrzymuje kontakt z fanami, i tym razem postanowiła odpowiedzieć.

