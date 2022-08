Kobieta spod tego znaku jest świetna w łóżku. Zapomnisz o nudzie

Bliźnięta

Jeżeli chcecie doświadczyć wyjątkowej namiętności i zbliżeń - to tylko z Bliźniętami. Bliźnięta są twórczymi kochankami, z którymi z pewnością nie będziecie się nudzić. Sypialnia to jednak nie jedyne miejsce, w którym chcą kochać się z partnerem/ką. Szukają więc okazji, aby robić to w miejscach, które nie przyjdą wam nawet do głowy.