Kobiety, które starają się za bardzo. Skutki mogą być opłakane

Miałam też w gabinecie panie, które wbrew sobie dzwoniły do swoich matek trzy razy dziennie, bo gdy nie zadzwoniły, to wybuchała awantura. "Pani Sylwio – mówiła do mnie klientka – jak ja nie zadzwonię, to ona nie będzie się do mnie odzywała przez miesiąc". Ja na to: "A to nie jest to, czego ty chcesz?". "No chciałabym, żeby się nie odzywała". "To spróbuj – odpowiedziałam – bo tylko dzięki modyfikacji zachowania możemy zmienić coś w swoim życiu. Jeśli ciągle robimy to samo i oczekujemy zmiany, to ona nie nastąpi". Faktycznie nie odzywała się, a po miesiącu zaprosiła ją na obiad jakby nigdy nic, po czym bez słowa zaakceptowała fakt, że córka dzwoni rzadziej.