Kobiety o tych imionach są wyjątkowe. Wskazano pięć

Szlachetność, bezinteresowność, cierpliwość - to tylko niektóre z cech, które przypisuje się kobietom, które noszą jedno z pięciu wyjątkowych imion. Wedle wierzeń zakorzenionych w części społeczeństwa od wielu lat, to właśnie nasze imię wiele może powiedzieć o charakterze i usposobieniu. Według "Wielkiej Księgi Imion" to właśnie te kobiety są wyjątkowe.