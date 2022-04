Kolejna tragiczna historia z Buczy. 11-latek został zgwałcony na oczach mamy

Okrutne wydarzenia, które dzieją się w Ukrainie, nie dotyczą jedynie kobiet. Rosyjscy żołnierze atakują również dzieci. Skala okrucieństwa jest nie do pojęcia, o czym świadczą ostatnie doniesienia z frontu. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka potwierdziła przerażające doniesienia, prosząc ONZ o to, by czyny te osądzili w należny sposób.