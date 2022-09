Kolor włosów wpływa na to, kogo przyciągasz? Pewna dziewczyna opisała swoje doświadczenia

Warto pamiętać jednak, że każdy człowiek jest inny, ma własne preferencje i prawo do swojego zdania, które jednak nie powinno krzywdzić drugiej osoby. Dlatego warto wybierać dla siebie to, co sprawia, ze czujemy się dobrze, o czym napisała sama autorka powyższego filmiku, w odpowiedzi na negatywne komentarze niektórych internautów. "Po prostu robię to, w czym uważam, że wyglądam najlepiej" - dodała.