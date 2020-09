WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Kolorowe skarpetki. Modny dodatek, który doda charakteru każdej stylizacji Długie lub krótkie, identyczne, albo zupełnie nie do pary, wzorzyste lub gładkie, ale przede wszystkim kolorowe. Mowa oczywiście o skarpetkach – najmodniejszym dodatku nadchodzącego sezonu. Podpowiadamy, jak je nosić, żeby wyróżniać się w tłumie. Kolorowe skarpety zmienią twoją stylizację (Adobe Stock) Dawniej synonim kiczu i znienawidzony prezent gwiazdkowy, dziś jeden z najgorętszych elementów jesiennych stylizacji. Skarpetki szturmem podbiły świat mody. Dziś zamiast skrywać je pod nogawkami spodni, chcemy się chwalić ich oryginalnym wzornictwem, zabawnymi nadrukami i feerią barw, które skutecznie poprawiają humor i sprawiają, że każda stylizacja staje się ciekawa i niepowtarzalna. Na wybiegach skarpetki zobaczymy w towarzystwie eleganckich garniturów, zwiewnych, tiulowych sukienek, ażurowych swetrów, botków, pantofli, a nawet sandałów. Dlaczego warto wzbogacić garderobę o kilka par kolorowych skarpet i jak tworzyć z nimi modne jesienne stylizacje? Modny dodatek dla każdego Skarpetki już dawno przestały być jedynie nudnym elementem garderoby. Żywe barwy i zabawne printy sprawiają, że ten pozornie zwyczajny dodatek jest doskonałym dopełnieniem każdego stroju. Kolorowe skarpetki potrafią przełamać monotonię biurowego stylu, dodać oryginalnego charakteru eleganckiej stylizacji i sprawić, że nawet zwykłe ubranie zyska wyjątkowy efekt. Wiele osób sądzi, że skarpetkowa moda jest zarezerwowana dla młodych – zupełnie nie słusznie. Kolorowym skarpetkom ulegli miłośnicy mody w każdym wieku. Noszą je dumnie nie tylko nonszalanccy studenci, ale także poważni ludzie biznesu i trendsetterzy, którzy nie boją się przełamywać formalnych stylizacji zabawnym akcentem w postaci kolorowych skarpetek. Warto iść ich śladem i dumnie nosić na nogach barwne, pogodne wzory. W końcu moda to gra w łączenie różnych stylów, a skarpetki nadają się do takiej zabawy idealnie. Wystarczy tak niewiele, żeby pozornie zwyczajny strój przykuwał uwagę i wzbudzał zachwyt. Skarpetki mogą być elementem, który zupełne odmieni twój styl. Tak niewiele, a robi ogromny efekt. Dopasowane do charakteru. Fantazyjne wzory, które pokochasz Ubranie jest wizytówką. Każdy element stroju mówi coś o jego właścicielu. O tym, że ubrania mogą manifestować nasze cechy, myśli i przekonania, wiadomo nie od dziś. Z pewnością jednak nikt się nie spodziewał, że tę rolę przejmą także skarpetki – element odzieży, który dotąd pozostawał prawie nie zauważony. Dziś jest dokładnie odwrotnie. Niedoceniane, lekceważone okrycie stóp stało się nie tylko modnym, wyrazistym trendem, ale także swego rodzaju manifestem, w którym odkrywamy przed światem to, co lubimy, co myślimy i to, do czego mamy słabość. Stylizacja zyska wiele uroku (Adobe Stock) Kolorowe skarpetki zdobi niezliczona ilość fantazyjnych motywów, wśród których każdy znajdzie swojego faworyta. Etniczne wzory dla miłośników podróżniczych przygód, kwiaty dla romantycznych dusz, burgery i ciastka dla romantyków, koty psy i inne zwierzaki dla przyjaciół czworonogów, dinozaury dla zapalonych odkrywców historii, kropki i szlaczki dla artystów, a trójkąty i paski dla zwolenników klasyki. Jest w czym wybierać! Na stronie nastopy.pl z pewnością znajdziesz swój wymarzony deseń, który w barwny sposób pozwoli ci wyrazić swój charakter i osobowość. Kolorowe skarpetki tylko dla dzieci? Nic bardziej mylnego! Barwne wzory pasują każdemu, bez względu na wiek i styl. Dwie (nie) do pary? Mieszaj i łącz Nie możesz się zdecydować na jeden wzór? Mieszaj i łącz ze sobą różne skarpetki, dopasowując je kolorem, albo motywem. Taki fantazyjny zestaw to świetne rozwiązanie dla tych, którzy lubią się wyróżniać i podkreślać swój wizerunek. W sklepach dostępne są także gotowe zestawy "nie do pary". Zabawne i oryginalne kombinacje wzorów skutecznie poprawią humor w ponure jesienne dni. Jeżeli szukasz pomysłu na swój własny "mix and match", zajrzyj na stronę nastopy.pl – znajdziesz tam wiele ciekawych i oryginalnych połączeń. Każda z kolorowych par opowiada jakąś fascynującą historę. Wybierz swoją własną i pokaż ją światu.