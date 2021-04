Komorowski z żoną napawają się wiosną. Polityk lubi pracować w ogrodzie

Bronisław i Anna Komorowscy mają willę w Budzie Ruskiej, to miejscowość położona w województwie podlaskim. Dwuhektarowa posiadłość na Suwalszczyźnie to ich oczko w głowie. Była para prezydencka uwielbia spędzać tam czas, gdzie w ciszy i spokoju, z dala od wielkomiejskiego zgiełku i tłoku, może wypoczywać na łonie natury.

Swój własny kawałek ziemi mają tam od wielu lat. Wcześniej, gdy mieszkali jeszcze w stolicy, przyjeżdżali do Budy Ruskiej by odpocząć i nabrać siły, szczególnie lubili odwiedzać Podlasie w okresie wakacyjnym. W 2019 roku zburzyli drewniany dom, który stał na ich terenie, a na jego miejscu wybudowali wielką murowaną willę. Ostatecznie postanowili osiąść tam na stałe.

Były prezydent Polski w wolnym czasie, gdy nie zajmuje się polityką, to nie próżnuje. Wręcz przeciwnie, chętnie garnie się do prac wokół domu. Za oknami robi się coraz cieplej, pogoda dopisuje, a przyroda budzi się do życia, więc Bronisław Komorowski wraz ze swoją żoną Anną spędzają przyjemne chwile w ogrodzie. Zajmują się drobnymi naprawami, ponieważ po długiej zimie trzeba odświeżyć podwórko, a ponadto dbają o rosnące na ich posesji drzewa i krzewy.