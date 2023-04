Komunikat dla klientów Biedronki. Dotyczy niedzieli handlowej i majówki

Majówka to dla wielu osób symboliczne otwarcie letniego sezonu. Wielu Polaków przygotowuje się do grilla, a półki sklepowe uginają się pod jedzeniem, wyskokowymi napojami i akcesoriami do smażenia. Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepu, w razie gdyby ktoś chciał uzupełnić zapasy wieczorem w weekend.