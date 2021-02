Konferencja ministra zdrowia. Czy dzieci wrócą do szkół?

W środę 24 lutego odbyła się kolejna konferencja z udziałem ministra Adama Niedzielskiego. Jednym z głównych tematów, który najbardziej interesuje rodaków dotyczy luzowania obostrzeń. Jednak ze względu na ostatnio zanotowany wzrost zachorowań, podjęto decyzje o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń.

Uczniowie czekają na powrót do szkół.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej, od 12 lutego na okres 2 tygodni otwarto kina, teatry, muzea, stoki narciarskie, baseny czy hotele. Jednakże niedawno wprowadzono kolejne zmiany wywołane wzrostem zachorowań i zbliżającą się trzecią falą pandemii.

Co z uczniami i powrotem do szkół?

Najwięcej pytań wciąż dotyczy uczniów i ich ewentualnego powrotu stacjonarnie do szkół. W ostatnim czasie rodzice byli zawiedzeni, że nie podjęto żadnych konkretnych decyzji związanych z możliwością przejścia z trybu zdalnego na tradycyjny. Do tej pory do szkoły powróciły jedynie uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki.

Wiele mówiło się także o możliwym scenariuszu, według którego do placówek szkolnych powrócą maturzyści, ale do tej pory sprawa pozostaje zawieszona. Ze względu na fakt, że obowiązujące obostrzenia i wprowadzone luzowanie trwają do 26 lutego, podczas ostatniej konferencji poruszono kilka ważnych kwestii. Niestety wieści nie są pozytywne.

Jak przyznał podczas ostatniej konferencji minister Niedzielski, choć do tej pory zostały podjęte odważne kroki, teraz zdecydowano się na "mały krok w tył, a właściwie 1/16 tego kroku". Sprawa dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego: " Widać, że wirus jest obecny w bardzo dużym natężeniu" - skwitował minister. Od soboty 27 lutego wchodzi obostrzenie dotyczące tamtejszych uczniów. Klasy I-III wracają do nauki zdalnej - wszystko z powodu częstego występowania mutacji brytyjskiej w badaniach przesiewowych.

Minister Niedzielski, odpowiadając na pytania stwierdził, że obostrzenia nałożone na to województwo będą obowiązywać przez kolejne 2 tygodnie, ale w przypadku zmniejszenia wskaźników zachorowań, nawet po tygodniu zostaną wprowadzone poprzednie luzowania. Jeśli chodzi o matury próbne w warmińsko-mazurskim to prawdopodobnie będą one przesunięte, lecz o tym ma zdecydować minister Czarnek.

Niedawno minister zdrowia w rozmowie z TVP Info poinformował, że szczyt trzeciej fali nadejdzie prawdopodobnie za miesiąc. Jednak ostatnia konferencja nie pozostawia złudzeń, że już teraz owa fala nadeszła. Minister Niedzielski powtarzał też, że na tę chwilę absolutnie nie ma przestrzeni do dalszego znoszenia obostrzeń.

